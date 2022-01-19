《内科朴院长》李瑞镇：「这是一群＂精神不正常的人″所演出的喜剧」预告后面比前两集更好笑！

上周已开播的《内科朴院长》由演员李瑞镇与罗美兰等演技派演员们联合搞笑演出，而其中在播出前引发话题讨论的，就是李瑞镇竟变身地中海秃头造型，他也表示「就是喜欢这种传统喜剧」，开播后也的确让观众们捧腹大笑。

日前在《内科朴院长》线上直播的制作发表会上，导演及主要演员们都分享了对於这部作品的感受。《内科朴院长》是一点都不机智的刚创业的医生生活，面对令人哭笑不得的现实残酷的医疗喜剧。李瑞镇饰演的朴元章医师，梦想著成为一位真正的医生，但成天坐在没有患者的诊疗室中，如何在医术与商业中取得平衡摆脱赤字呢？由高达400万点阅率的网路同名漫画改编。



导演表示改编为电视剧后跟原著的方向会稍有不同，增加了更多样的角色与不像话的设定，也有了更多趣味，让朴院长除了身为医生还是位家长，多方面都有著现实的痛苦，引发更多观众共鸣。



李瑞镇对於原著角色是秃头这件事情也说明了，先是很好奇为什么剧本会到他手上，所以去见了导演，没想到导演却回答「没有需要演出秃头」，令他感觉好像真的希望他来演出此角色，於是他认为还是需要有这个象徵性，自行提案装扮秃头造型，导演也同意了。李瑞镇一席话引发大笑。导演也说明真的只要李瑞镇答应演出，是愿意放弃秃头设定的。



罗美兰也表示自己曾演出多次喜剧作品，所以演出喜剧时观众是否还会感到意外呢？不过看到剧本中的角色设定，感觉院长夫人这角色比其他人物更有趣，与其说展现搞笑，罗美兰更努力让自己看起来有种可爱的感觉，希望给观众们有些惊喜。



车清华则饰演院内的护士车美英，她表示因为自己是李瑞镇与罗美兰的粉丝，所以没有理由不接演。李瑞镇则将《内科朴院长》这群演员们设定为「精神不正常的人」，而他们所呈现出的不和谐感却能引发观众们的笑点，李瑞镇更是提到已经播出的前两集，并表示「还没有正式展开这些人的故事，后面的剧情还更厉害。」令观众们期待更高等级的爆笑核弹！《内科朴院长》每周五将透过TVING公开。



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