《內科朴院長》李瑞鎮：「這是一群〝精神不正常的人〞所演出的喜劇」預告後面比前兩集更好笑！

上週已開播的《內科朴院長》由演員李瑞鎮與羅美蘭等演技派演員們聯合搞笑演出，而其中在播出前引發話題討論的，就是李瑞鎮竟變身地中海禿頭造型，他也表示「就是喜歡這種傳統喜劇」，開播後也的確讓觀眾們捧腹大笑。

日前在《內科朴院長》線上直播的製作發表會上，導演及主要演員們都分享了對於這部作品的感受。《內科朴院長》是一點都不機智的剛創業的醫生生活，面對令人哭笑不得的現實殘酷的醫療喜劇。李瑞鎮飾演的朴元章醫師，夢想著成為一位真正的醫生，但成天坐在沒有患者的診療室中，如何在醫術與商業中取得平衡擺脫赤字呢？由高達400萬點閱率的網路同名漫畫改編。



導演表示改編為電視劇後跟原著的方向會稍有不同，增加了更多樣的角色與不像話的設定，也有了更多趣味，讓朴院長除了身為醫生還是位家長，多方面都有著現實的痛苦，引發更多觀眾共鳴。



李瑞鎮對於原著角色是禿頭這件事情也說明了，先是很好奇為什麼劇本會到他手上，所以去見了導演，沒想到導演卻回答「沒有需要演出禿頭」，令他感覺好像真的希望他來演出此角色，於是他認為還是需要有這個象徵性，自行提案裝扮禿頭造型，導演也同意了。李瑞鎮一席話引發大笑。導演也說明真的只要李瑞鎮答應演出，是願意放棄禿頭設定的。



羅美蘭也表示自己曾演出多次喜劇作品，所以演出喜劇時觀眾是否還會感到意外呢？不過看到劇本中的角色設定，感覺院長夫人這角色比其他人物更有趣，與其說展現搞笑，羅美蘭更努力讓自己看起來有種可愛的感覺，希望給觀眾們有些驚喜。



車清華則飾演院內的護士車美英，她表示因為自己是李瑞鎮與羅美蘭的粉絲，所以沒有理由不接演。李瑞鎮則將《內科朴院長》這群演員們設定為「精神不正常的人」，而他們所呈現出的不和諧感卻能引發觀眾們的笑點，李瑞鎮更是提到已經播出的前兩集，並表示「還沒有正式展開這些人的故事，後面的劇情還更厲害。」令觀眾們期待更高等級的爆笑核彈！《內科朴院長》每週五將透過TVING公開。



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