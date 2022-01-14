收到《朴院长》提案心情？李瑞镇：「为什么把剧本给我」虽然傲娇爱碎念，还是完成超费时的「光头造型」

《内科朴院长》由李瑞镇、罗美兰主演，改编自同名网路漫画，讲述梦想成为一名真正医生的朴院长，却在门可罗雀的诊所中苦恼医术和商术，再次经历残酷现实的搞笑故事。

李瑞镇在剧中饰演梦想成为有钱名医的内科医生「朴院长」一角。除了是李瑞镇首次出演喜剧之外，他一改帅气形象，顶著地中海秃头发型，神还原网漫原著角色，也在网路上引发热烈讨论。



最近，李瑞镇和徐俊范导演一起出演 YouTube 频道「닥터프렌즈」，被问到：「与一般医生角色不同的朴院长，第一次接到提案时的心情怎么样？」李瑞镇：「我平时不看漫画，所以不知道《内科朴院长》。拿到剧本之后，就找了一下网漫，网漫上朴院长的头发...是没有的！所以...为什么把这个剧本给我，很好奇制作公司的想法，这个角色必须得是金光奎或者像他这样的人。」



出演《内科朴院长》的契机是？李瑞镇：「很好奇制作公司的意图，导演到底在想什么，给我发来了这个剧本，因为好奇所以想见面聊聊。」



海报拍摄花絮中，看到李瑞镇变身「光头造型」的四个步骤，必须先盖住原本的头发、套上光溜溜的模具、套上光头假发、修剪线条并吹头发，感觉超废时又复杂！拍摄过程中，一样是傲娇又爱碎念的「美大」，不过该做的还是都会做，甚至非常努力地练习表情 XD





另外，《内科朴院长》由徐俊范导演负责执导和剧本，将在1月14日播出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻