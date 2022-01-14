收到《朴院長》提案心情？李瑞鎮：「為什麼把劇本給我」雖然傲嬌愛碎念，還是完成超費時的「光頭造型」

收到《朴院長》提案心情？李瑞鎮：「為什麼把劇本給我」雖然傲嬌愛碎念，還是完成超費時的「光頭造型」

韓劇   2022年1月14日   星期五08:30   Yuan   5

（圖源：YouTube@닥터프렌즈截圖、YouTube@TVING截圖）

《內科朴院長》由李瑞鎮、羅美蘭主演，改編自同名網路漫畫，講述夢想成為一名真正醫生的朴院長，卻在門可羅雀的診所中苦惱醫術和商術，再次經歷殘酷現實的搞笑故事。

（圖源：TVING《內科朴院長》海報）

李瑞鎮在劇中飾演夢想成為有錢名醫的內科醫生「朴院長」一角。除了是李瑞鎮首次出演喜劇之外，他一改帥氣形象，頂著地中海禿頭髮型，神還原網漫原著角色，也在網路上引發熱烈討論。
（圖源：《內科朴院長》漫畫、TVING《內科朴院長》海報）

最近，李瑞鎮和徐俊範導演一起出演 YouTube 頻道「닥터프렌즈」，被問到：「與一般醫生角色不同的朴院長，第一次接到提案時的心情怎麼樣？」李瑞鎮：「我平時不看漫畫，所以不知道《內科朴院長》。拿到劇本之後，就找了一下網漫，網漫上朴院長的頭髮...是沒有的！所以...為什麼把這個劇本給我，很好奇製作公司的想法，這個角色必須得是金光奎或者像他這樣的人。」
（圖源：YouTube@닥터프렌즈截圖）

出演《內科朴院長》的契機是？李瑞鎮：「很好奇製作公司的意圖，導演到底在想什麼，給我發來了這個劇本，因為好奇所以想見面聊聊。」
（圖源：YouTube@닥터프렌즈截圖）

海報拍攝花絮中，看到李瑞鎮變身「光頭造型」的四個步驟，必須先蓋住原本的頭髮、套上光溜溜的模具、套上光頭假髮、修剪線條並吹頭髮，感覺超廢時又複雜！拍攝過程中，一樣是傲嬌又愛碎念的「美大」，不過該做的還是都會做，甚至非常努力地練習表情 XD
（圖源：YouTube@TVING截圖）


另外，《內科朴院長》由徐俊範導演負責執導和劇本，將在1月14日播出。

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留言/評論
  • 好期待
    38分前
  • 我剛看到也覺得金光奎很適合說😂不用做造型
    45分前
  • 口嫌體正直 最佳代表人 😆😆😆😆
    51分前
  • Jess Lun 今晚有啦😆😆
    30分前
  • Siena Su
    30分前
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