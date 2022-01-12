高人气认证！《衣袖红镶边》李俊昊连续两日线上与实体见面会票卷开卖同时完售！

最近因演出《衣袖红镶边》中深情的君主李祘一角而获得观众们好评的2PM成员李俊昊，也因为超高人气而将於1月22日以及1月23日连两天举办实体以及线上的个人粉丝见面会《JUNHO THE MOMENT》，一开卖就全数卖光光了。

李俊昊将於1月22日以及23日连续两天，在首尔龙山区Blue Square Master Card表演厅举办实体个人见面会《JUNHO THE MOMENT》，而在23日的场次也同步透过Beyond LIVE平台来做线上直播，让海内外的粉丝们共同与他创造珍贵回忆。



不过最残酷的就是抢票了，这场粉丝见面会的门票必须是HOTTEST第8期的金级会员或银级会员，可以分别在1月7日以及10日晚间8点，透过粉丝团进行预购抢票，而在1月11日晚间8点才开放一般粉丝购买，而在一般资格购买开放的同时也直接宣告两日的现场座席都已完售，由此可见证电视剧所带来的高人气，及观众们对俊昊的喜爱。



2018年10月首次举办个人见面会《THE SPECIAL DAY》之后，李俊昊睽违3年，并在迎接他的生日1月25日前举办的粉丝见面会《JUNHO THE MOMENT》，别具意义。李俊昊将与无论何时总是给他大大的热爱并为他应援的粉丝们见面，并度过愉快又珍贵的时光。



2015年2PM所发行的正规5辑主打歌曲《我家》，俊昊在舞台上的直拍影片散发特别的魅力而引发话题讨论。作为演员他也相当活跃，无论在JTBC《只是相爱的关系》、SBS《油腻的Melo》、tvN《自白》还有KBS2《金科长》等都让大家看见他的演技戏路不设限。而来到最近首度挑战的史剧《衣袖红镶边》也成为他退伍后回归首部作品，剧中深情的李祘，也肩负著一国之君的责任，而李俊昊在剧中的细腻演出大获好评。



退伍回归后的俊昊，无论是作为歌手或是演员都非常活跃，成为最近的大势艺人，也期待2022年他将展现更多不同的面相。

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