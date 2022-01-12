高人氣認證！《衣袖紅鑲邊》李俊昊連續兩日線上與實體見面會票卷開賣同時完售！

最近因演出《衣袖紅鑲邊》中深情的君主李祘一角而獲得觀眾們好評的2PM成員李俊昊，也因為超高人氣而將於1月22日以及1月23日連兩天舉辦實體以及線上的個人粉絲見面會《JUNHO THE MOMENT》，一開賣就全數賣光光了。

李俊昊將於1月22日以及23日連續兩天，在首爾龍山區Blue Square Master Card表演廳舉辦實體個人見面會《JUNHO THE MOMENT》，而在23日的場次也同步透過Beyond LIVE平台來做線上直播，讓海內外的粉絲們共同與他創造珍貴回憶。



不過最殘酷的就是搶票了，這場粉絲見面會的門票必須是HOTTEST第8期的金級會員或銀級會員，可以分別在1月7日以及10日晚間8點，透過粉絲團進行預購搶票，而在1月11日晚間8點才開放一般粉絲購買，而在一般資格購買開放的同時也直接宣告兩日的現場座席都已完售，由此可見證電視劇所帶來的高人氣，及觀眾們對俊昊的喜愛。



2018年10月首次舉辦個人見面會《THE SPECIAL DAY》之後，李俊昊睽違3年，並在迎接他的生日1月25日前舉辦的粉絲見面會《JUNHO THE MOMENT》，別具意義。李俊昊將與無論何時總是給他大大的熱愛並為他應援的粉絲們見面，並度過愉快又珍貴的時光。



2015年2PM所發行的正規5輯主打歌曲《我家》，俊昊在舞台上的直拍影片散發特別的魅力而引發話題討論。作為演員他也相當活躍，無論在JTBC《只是相愛的關係》、SBS《油膩的Melo》、tvN《自白》還有KBS2《金科長》等都讓大家看見他的演技戲路不設限。而來到最近首度挑戰的史劇《衣袖紅鑲邊》也成為他退伍後回歸首部作品，劇中深情的李祘，也肩負著一國之君的責任，而李俊昊在劇中的細膩演出大獲好評。



退伍回歸後的俊昊，無論是作為歌手或是演員都非常活躍，成為最近的大勢藝人，也期待2022年他將展現更多不同的面相。

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