《Workman》探班《我的解放日记》主演们立下公约：收视破8就出演当兼职生！

李民基、金智媛、李伊、孙锡久和导演都出镜了！期待公约实现呀~

人气网综《Workman》第132集的体验主题是咖啡车兼职，MC张圣圭跟随咖啡车应援《我的解放日记》剧组。《我的解放日记》讲述在不顺人生中寻找解放的姐弟妹三人与一个男人的故事。李伊饰演老大，李民基饰演老二，金智媛饰演忙内，孙锡久饰演神秘男。



张圣圭先是见到该剧导演，导演宣传道：「观众会有很多产生共鸣的地方，也有极度浪漫的戏份。」随后和孙锡久交谈，孙锡久听到《Workman》订阅人数有380万大吃一惊。



接著金智媛和李伊也加入谈话，金智媛说看到张圣圭模仿《地狱公使》演员刘庆秀的PO图。张圣圭问金智媛如果是和他演对手戏的作品会不会接，金智媛捧场道：「那应该会很有意思」，偏好重口味的张圣圭继续问如果有极度的浪漫戏呢，金智媛掩脸而笑。



在片尾的彩蛋，李民基最后出场，四位主演集齐。张圣圭提议立下收视率公约，主演们问导演的意见，导演表示收视率目标是8%，孙锡久吐露私心是出演《Workman》，李伊接过话说：「那我们四人出演《Workman》做兼职吧？」张圣圭见李民基似乎有些犹豫，就逗他一下，最终李民基也同意公约。



JTBC新剧《我的解放日记》预计4月接档《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》每周六日播出（具体有可能变动）。

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