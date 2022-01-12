《Workman》探班《我的解放日記》主演們立下公約：收視破8就出演當兼職生！

李民基、金智媛、李伊、孫錫久和導演都出鏡了！期待公約實現呀~

人氣網綜《Workman》第132集的體驗主題是咖啡車兼職，MC張聖圭跟隨咖啡車應援《我的解放日記》劇組。《我的解放日記》講述在不順人生中尋找解放的姐弟妹三人與一個男人的故事。李伊飾演老大，李民基飾演老二，金智媛飾演忙內，孫錫久飾演神秘男。



張聖圭先是見到該劇導演，導演宣傳道：「觀眾會有很多產生共鳴的地方，也有極度浪漫的戲份。」隨後和孫錫久交談，孫錫久聽到《Workman》訂閱人數有380萬大吃一驚。



接著金智媛和李伊也加入談話，金智媛說看到張聖圭模仿《地獄公使》演員劉慶秀的PO圖。張聖圭問金智媛如果是和他演對手戲的作品會不會接，金智媛捧場道：「那應該會很有意思」，偏好重口味的張聖圭繼續問如果有極度的浪漫戲呢，金智媛掩臉而笑。



在片尾的彩蛋，李民基最後出場，四位主演集齊。張聖圭提議立下收視率公約，主演們問導演的意見，導演表示收視率目標是8%，孫錫久吐露私心是出演《Workman》，李伊接過話說：「那我們四人出演《Workman》做兼職吧？」張聖圭見李民基似乎有些猶豫，就逗他一下，最終李民基也同意公約。



JTBC新劇《我的解放日記》預計4月接檔《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》每週六日播出（具體有可能變動）。

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