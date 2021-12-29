《内科朴院长》李瑞镇罗美兰领军的团体海报公开「一点都不机智的开业医生生活」

即将於1月14日公开的TVING原创喜剧《内科朴院长》，今日公开了朴元章（李瑞镇饰）的家族团体海报，由李瑞镇与罗美兰带领，包含了车清华、申恩静、金光奎、金康勋等等，看起来充满了欢乐气氛。

这张团体海报中，朴元章家族每一位都展开了灿烂笑容，尤其酒窝微笑杀手李瑞镇本人，以及在他身边穿著大红色洋装的太太罗美兰，站在他另一侧的则是大学医院资深护士车英美（车清华饰），另外还有外表气质端庄但内心却不同的肛门外科院长鲜于秀智（申恩静饰），笑容洒脱的妇产科院长池敏智（金光奎饰），以及用愉快的表情大喊「加油」的泌尿科院长崔亨锡（政亨锡饰）。加上内科朴院长，期待他们带来满满笑料。



大家在先前预告中都已看到李瑞镇不同於以往的演出，加上喜剧大师罗美兰以及滑头滑脑车清华，他们的互动将是这部电视剧的最大看点。别说是想要走上花路的新诊所，其实从开诊以来根本连一个患者都没有，超级安静又冷清的朴元章内科，与其他院长三人帮、护士们、两个闯祸精儿子，带来的搞笑故事令人好奇。



徐范俊导演更说演员们的高超演技令他舍不得喊卡，车清华的即兴演出，罗美兰与李瑞镇却又随后做出反应，让他在现场常常开心不已，甚至难以决定镜头到底哪一个才会是最后Ending CUT！改编自同名网路漫画的《内科朴院长》，剧情描述一点都不机智的开业医生生活，虽然想成为一个真正的医师，但面对著空无病患的诊疗室以及经营赤字的危机，1月14日起将带给观众们高度共鸣与笑容。



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