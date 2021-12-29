《內科朴院長》李瑞鎮羅美蘭領軍的團體海報公開「一點都不機智的開業醫生生活」

即將於1月14日公開的TVING原創喜劇《內科朴院長》，今日公開了朴元章（李瑞鎮飾）的家族團體海報，由李瑞鎮與羅美蘭帶領，包含了車清華、申恩靜、金光奎、金康勳等等，看起來充滿了歡樂氣氛。

這張團體海報中，朴元章家族每一位都展開了燦爛笑容，尤其酒窩微笑殺手李瑞鎮本人，以及在他身邊穿著大紅色洋裝的太太羅美蘭，站在他另一側的則是大學醫院資深護士車英美（車清華飾），另外還有外表氣質端莊但內心卻不同的肛門外科院長鮮于秀智（申恩靜飾），笑容灑脫的婦產科院長池敏智（金光奎飾），以及用愉快的表情大喊「加油」的泌尿科院長崔亨錫（政亨錫飾）。加上內科朴院長，期待他們帶來滿滿笑料。



大家在先前預告中都已看到李瑞鎮不同於以往的演出，加上喜劇大師羅美蘭以及滑頭滑腦車清華，他們的互動將是這部電視劇的最大看點。別說是想要走上花路的新診所，其實從開診以來根本連一個患者都沒有，超級安靜又冷清的朴元章內科，與其他院長三人幫、護士們、兩個闖禍精兒子，帶來的搞笑故事令人好奇。



徐範俊導演更說演員們的高超演技令他捨不得喊卡，車清華的即興演出，羅美蘭與李瑞鎮卻又隨後做出反應，讓他在現場常常開心不已，甚至難以決定鏡頭到底哪一個才會是最後Ending CUT！改編自同名網路漫畫的《內科朴院長》，劇情描述一點都不機智的開業醫生生活，雖然想成為一個真正的醫師，但面對著空無病患的診療室以及經營赤字的危機，1月14日起將帶給觀眾們高度共鳴與笑容。



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