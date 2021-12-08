大力女子李施昤不断挑战自我，背16kg儿子再次攻顶！平时就会扛著儿子飞高高

万分佩服李施昤啊！

被称为演艺圈大力女子的李施昤，今年8月曾背著3岁的儿子正允登海拔620公尺的清溪山，近日又完成了背著正允上海拔836公尺北汉山的愿望。

*前情提要：李施昤背著15kg儿子阔步登山！曾在《Sweet Home》展现惊人背脊肌肉，堪称演艺界无人能及的大力女子‎

4日播出的节目《全知干预视角》纪录了李施昤与正允、经纪人、YouTube摄影团队攻顶的过程。李施昤先是牵著正允走，中后段便背起15.8kg的他，最后当然顺利攻顶，不仅让正允欣赏到白云台风光，母子俩也拍下了宝贵的合影。



攻顶过程对李施昤都不难，李施昤还能一边向儿子传达大自然知识呢！难的是下山时正允睡著、全然摊在她身上，李施昤背上的体感重量便加重。要知道，背孩子虽然看起来就和一般登山背背包负重没两样，但是得更注意保持平衡，若不慎往后仰，后果不堪设想。



李施昤与正允的北汉山登顶纪顺利完成后，正允还立下愿望要去白头山呢！李施昤听著笑了笑说：「要在他变得更重前去啊！」（儿童背架仅能负重20kg）



李施昤后来在IG上感性发文：「终於和正允登北汉山，谢谢你和我一起来，拿著能玩上一个月的树枝和落叶下山 呵呵」「我的愿望清单，在正允5岁、超过20kg之前，我很想一起去北汉山，好在2021年如愿以偿❤️ 只要我能为你做的，就算看起来不可能都想达成，想把那样的心意全展现出来」

