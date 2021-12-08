大力女子李施昤不斷挑戰自我，背16kg兒子再次攻頂！平時就會扛著兒子飛高高

萬分佩服李施昤啊！

被稱為演藝圈大力女子的李施昤，今年8月曾背著3歲的兒子正允登海拔620公尺的清溪山，近日又完成了背著正允上海拔836公尺北漢山的願望。

*前情提要：李施昤背著15kg兒子闊步登山！曾在《Sweet Home》展現驚人背脊肌肉，堪稱演藝界無人能及的大力女子‎

4日播出的節目《全知干預視角》紀錄了李施昤與正允、經紀人、YouTube攝影團隊攻頂的過程。李施昤先是牽著正允走，中後段便背起15.8kg的他，最後當然順利攻頂，不僅讓正允欣賞到白雲台風光，母子倆也拍下了寶貴的合影。



攻頂過程對李施昤都不難，李施昤還能一邊向兒子傳達大自然知識呢！難的是下山時正允睡著、全然攤在她身上，李施昤背上的體感重量便加重。要知道，背孩子雖然看起來就和一般登山背背包負重沒兩樣，但是得更注意保持平衡，若不慎往後仰，後果不堪設想。



李施昤與正允的北漢山登頂紀順利完成後，正允還立下願望要去白頭山呢！李施昤聽著笑了笑說：「要在他變得更重前去啊！」（兒童背架僅能負重20kg）



李施昤後來在IG上感性發文：「終於和正允登北漢山，謝謝你和我一起來，拿著能玩上一個月的樹枝和落葉下山 呵呵」「我的願望清單，在正允5歲、超過20kg之前，我很想一起去北漢山，好在2021年如願以償❤️ 只要我能為你做的，就算看起來不可能都想達成，想把那樣的心意全展現出來」

