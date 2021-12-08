《我们成为家人了》艺声×林娜荣、李大辉×姜惠元成为假想夫妇！四人同住一屋

《我们成为家人了》首播揭晓3种假想家庭关系，其中「假想夫妇」不得不让人想起《我结》呀~

《我们成为家人了》6日在Mnet和探索频道首播，12名艺人通过盲盒自助贩售机，随机抽出自己的「家庭角色」，并以此分为三组「假想家庭」。「叔侄」家庭是g.o.d孙昊永、BTOB恩光、THE BOYZ贤在和童星演员金康勋，「姐弟」家庭是前Wonder Girls宥斌和WayV肖俊&Hendery&扬扬，「夫妇」家庭是Super Junior艺声&林娜荣、AB6IX大辉&姜惠元。



两对「夫妇」各自在景色优美的公园碰面，见面前互相不知道对方是谁，男方都提前有所准备。见面后难免有些紧张尴尬，这时用事先准备物品努力营造浪漫氛围。

艺声准备的是花环、情侣戒、满天星花束等，娜荣感叹准备了很多东西，艺声说下次换娜荣准备，娜荣笑称会努力的。艺声给娜荣戴上戒指时发生小插曲，无名指戴不进，急忙改成戴小指。和花束一起的情书里，是艺声歌曲《Wish》的歌词，艺声还现唱一段给娜荣听。



而大辉和惠元之前已经是熟识的「姐弟」，所以这次见面相较自然。大辉准备的是头纱和花束，用来自助婚纱摄影。两人用比心、举条幅、扔花瓣等方法，拍摄出许多张高水准的婚纱照。大辉帮惠元整理撒到身上的花瓣，又帮忙提行李箱，男友力满满。



到达婚房时大家发现，原来两对夫妇被安排在同一处！然后更多内容要等第2期了，只放出四人碰面的预告。已经开始期待下周啦！该节目每周一晚九点半播出，共8期。







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