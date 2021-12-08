《我們成為家人了》藝聲×林娜榮、李大輝×姜惠元成為假想夫婦！四人同住一屋

《我們成為家人了》首播揭曉3種假想家庭關係，其中「假想夫婦」不得不讓人想起《我結》呀~

《我們成為家人了》6日在Mnet和探索頻道首播，12名藝人通過盲盒自助販售機，隨機抽出自己的「家庭角色」，並以此分為三組「假想家庭」。「叔侄」家庭是g.o.d孫昊永、BTOB恩光、THE BOYZ賢在和童星演員金康勳，「姐弟」家庭是前Wonder Girls宥斌和WayV肖俊&Hendery&揚揚，「夫婦」家庭是Super Junior藝聲&林娜榮、AB6IX大輝&姜惠元。



兩對「夫婦」各自在景色優美的公園碰面，見面前互相不知道對方是誰，男方都提前有所準備。見面後難免有些緊張尷尬，這時用事先準備物品努力營造浪漫氛圍。

藝聲準備的是花環、情侶戒、滿天星花束等，娜榮感歎準備了很多東西，藝聲說下次換娜榮準備，娜榮笑稱會努力的。藝聲給娜榮戴上戒指時發生小插曲，無名指戴不進，急忙改成戴小指。和花束一起的情書裡，是藝聲歌曲《Wish》的歌詞，藝聲還現唱一段給娜榮聽。



而大輝和惠元之前已經是熟識的「姐弟」，所以這次見面相較自然。大輝準備的是頭紗和花束，用來自助婚紗攝影。兩人用比心、舉條幅、扔花瓣等方法，拍攝出許多張高水準的婚紗照。大輝幫惠元整理撒到身上的花瓣，又幫忙提行李箱，男友力滿滿。



到達婚房時大家發現，原來兩對夫婦被安排在同一處！然後更多內容要等第2期了，只放出四人碰面的預告。已經開始期待下周啦！該節目每週一晚九點半播出，共8期。







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