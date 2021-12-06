BTS防弹少年团结束今年所有日程！今日开始休长假，出道后第一次和家人们一起度过年末年初！

今日（6日），Big Hit Music 通过官方SNS宣布BTS防弹少年团将开始正式休假。

公告中提到：「防弹少年团以《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA》和《2021 JINGLE BALL TOUR》爲结尾，结束了今年的正式日程，将继2019年之后，将迎来第二次正式长假。」



所属公司表示：「这次的长假将作为艺术家和创作者的防弹少年团补充新灵感与再充电时间，这也是成员们出道后第一次和家人们一起度过年末、年初的珍贵时间。为了让成员们暂时享受平凡自由的日常生活，并集中精力度过自己的时间，请各位粉丝在休假期间也给予他们细心的关怀。」



另外，还发表休假后的计画，防弹少年团计划结束休假后，全力准备开启「新篇章」的新专辑发行和演出，为了能在明年3月在首尔和粉丝们直接见面，正在准备线下演唱会。



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