BTS防彈少年團結束今年所有日程！今日開始休長假，出道後第一次和家人們一起度過年末年初！

今日（6日），Big Hit Music 通過官方SNS宣布BTS防彈少年團將開始正式休假。

公告中提到：「防彈少年團以《BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA》和《2021 JINGLE BALL TOUR》爲結尾，結束了今年的正式日程，將繼2019年之後，將迎來第二次正式長假。」



所屬公司表示：「這次的長假將作為藝術家和創作者的防彈少年團補充新靈感與再充電時間，這也是成員們出道後第一次和家人們一起度過年末、年初的珍貴時間。為了讓成員們暫時享受平凡自由的日常生活，並集中精力度過自己的時間，請各位粉絲在休假期間也給予他們細心的關懷。」



另外，還發表休假後的計畫，防彈少年團計劃結束休假後，全力準備開啟「新篇章」的新專輯發行和演出，為了能在明年3月在首爾和粉絲們直接見面，正在準備線下演唱會。



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