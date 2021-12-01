《我们成为家人了》遭遇内部编排矛盾！MBC制作却在Mnet首播，播出日一拖再拖终确定

带头制作的是MBC，却编排在Mnet，如此荒唐结果可能史无前例...



《我们成为家人了》是韩流一代到四代偶像们成为「假想家庭」共同生活的韩综。 阵容豪华，出演者是g.o.d孙昊永、Super Junior艺声、Wonder Girls宥斌、BTOB恩光、AB6IX李大辉、WayV肖俊&Hendery&扬扬、THE BOYZ贤在、IZ*ONE出身姜惠元、歌手兼演员林娜荣、童星演员金康勋。



该节目是MBC与探索频道共同投资制作的，原本节目组和出演者期盼是编排在MBC，却转到MBC every1，因而遭遇内部反对。 原定10月初的首播导致推迟，甚至11月过去了，电视台和宣传方之间关於是否编排发生混乱，部份出演者也对内部的混乱失去信任。



部份出演者在其他电视台同时段出演，这对编排也是一个问题。 各种问题叠加，导致播出日期一拖再拖，日前刚宣布播出日期定为12月1日之后，不久又改为12月6日，让原本已释出的预告下架，修改后再上架。



混乱期间Mnet购买了版权，成为了首播方，虽然节目组和出演者有过反对，但替代方案是在MBC every1的「凌晨时段」播出，凌晨时段一般是用来编排重播的呢！作为乙方的出演者无法大力反对电视台，最终确定编排在Mnet首播。



预告中，有成员们的欢笑和眼泪，有温馨暧昧的动作，有互带戒指的场面，「从今天起我们是家人」。将於12月6日在Mnet和探索频道首播。





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