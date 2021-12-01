《我們成為家人了》遭遇內部編排矛盾！MBC製作卻在Mnet首播，播出日一拖再拖終確定

帶頭製作的是MBC，卻編排在Mnet，如此荒唐結果可能史無前例...



《我們成為家人了》是韓流一代到四代偶像們成為「假想家庭」共同生活的韓綜。 陣容豪華，出演者是g.o.d孫昊永、Super Junior藝聲、Wonder Girls宥斌、BTOB恩光、AB6IX李大輝、WayV肖俊&Hendery&揚揚、THE BOYZ賢在、IZ*ONE出身姜惠元、歌手兼演員林娜榮、童星演員金康勳。



該節目是MBC與探索頻道共同投資製作的，原本節目組和出演者期盼是編排在MBC，卻轉到MBC every1，因而遭遇內部反對。 原定10月初的首播導致推遲，甚至11月過去了，電視台和宣傳方之間關於是否編排發生混亂，部份出演者也對內部的混亂失去信任。



部份出演者在其他電視台同時段出演，這對編排也是一個問題。 各種問題疊加，導致播出日期一拖再拖，日前剛宣佈播出日期定為12月1日之後，不久又改為12月6日，讓原本已釋出的預告下架，修改後再上架。



混亂期間Mnet購買了版權，成為了首播方，雖然節目組和出演者有過反對，但替代方案是在MBC every1的「凌晨時段」播出，凌晨時段一般是用來編排重播的呢！作為乙方的出演者無法大力反對電視台，最終確定編排在Mnet首播。



預告中，有成員們的歡笑和眼淚，有溫馨曖昧的動作，有互帶戒指的場面，「從今天起我們是家人」。將於12月6日在Mnet和探索頻道首播。





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