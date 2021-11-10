金叹回来了！李敏镐时隔8年重回《继承者们》美国取景地，打卡与朴信惠初遇的咖啡馆

李敏镐近日到美国参加活动，顺便探访了8年前拍《继承者们》时的海滩和咖啡厅，让人再一次想去这里打卡了！

李敏镐最近和好友李政宰等人一同前往美国，参加年度盛事洛杉矶美术馆艺术与电影晚宴（LACMA Art+Film Gala），昨天在IG上分享他出席活动时的帅气造型，还被网友在餐厅偶遇：



今天李敏镐似乎没有日程，在IG上PO出三张照片留言说：「别来无恙？ 」



眼尖的粉丝一眼就认出了，这里就是《继承者们》第一集金叹和恩尚初次见面的地方——加州汉廷顿海滩（Huntington Beach）的海景咖啡馆Sandy's！

剧中恩尚来美国找姐姐，发现她谎称读书其实在咖啡厅打工，情绪激动之余吵了起来，而这一切都被坐在咖啡厅窗边的金叹看在眼里，从此一发不可收拾地陷入爱情。



剧集播出后不少粉丝前往这个地方打卡，没想到李敏镐本人也来打卡了XD据说这是《继承者们》第一幕拍摄的戏份，对於李敏镐也有特别的意义~

很多外国粉丝在照片下留言：「The Heirs！（《继承者们》的英文名）」、「原来是在这里拍的！」、「I miss you~」



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