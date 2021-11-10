金嘆回來了！李敏鎬時隔8年重回《繼承者們》美國取景地，打卡與朴信惠初遇的咖啡館

李敏鎬近日到美國參加活動，順便探訪了8年前拍《繼承者們》時的海灘和咖啡廳，讓人再一次想去這裡打卡了！

李敏鎬最近和好友李政宰等人一同前往美國，參加年度盛事洛杉磯美術館藝術與電影晚宴（LACMA Art+Film Gala），昨天在IG上分享他出席活動時的帥氣造型，還被網友在餐廳偶遇：



今天李敏鎬似乎沒有日程，在IG上PO出三張照片留言說：「別來無恙？ 」



眼尖的粉絲一眼就認出了，這裡就是《繼承者們》第一集金嘆和恩尚初次見面的地方——加州漢廷頓海灘（Huntington Beach）的海景咖啡館Sandy's！

劇中恩尚來美國找姐姐，發現她謊稱讀書其實在咖啡廳打工，情緒激動之餘吵了起來，而這一切都被坐在咖啡廳窗邊的金歎看在眼裡，從此一發不可收拾地陷入愛情。



劇集播出後不少粉絲前往這個地方打卡，沒想到李敏鎬本人也來打卡了XD據說這是《繼承者們》第一幕拍攝的戲份，對於李敏鎬也有特別的意義~

很多外國粉絲在照片下留言：「The Heirs！（《繼承者們》的英文名）」、「原來是在這裡拍的！」、「I miss you~」



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