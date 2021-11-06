金钟国被健身教练酸「吃荷尔蒙增肌」！粉丝回呛：「花钱的事他才不会做」本尊也出来回应了！

每次都好欣慰金钟国有一班如此了解他的粉丝啊XD

上月31日一位健身教练在Youtube频道PO影片，说金钟国不可能靠自己的力量在45岁还拥有现在的肌肉量，质疑他在吃类固醇，还非常有信心地打赌一百万美元。

这位名叫Greg Doucette的加拿大教练认为，人到一定年纪后激素水准会大大降低，即便一直都进行完美的训练也无法避免肌肉流失，绝不可能像金钟国这样，45岁时的肌肉量比以往任何时候都高，因此认为他极有可能使用了HRT（荷尔蒙补充疗法）。



影片公开后很多网友留言：「要花钱的事情国儿才不会做呢」、「金钟国几乎住在健身房，连狗仔队都放弃他了」、「金钟国连湿纸巾都要洗过晾干继续用，你觉得他会花钱买类固醇吗？ 」、「如果我不认识金钟国可能会信，但我已经关注他10年目睹了他的进步」、「韩国明星如果被抓住滥用药物事业就完了，他才不会做危害自己形象的事啦」。



不知金钟国是不是也有看到这影片，昨天他更新Youtube频道时留言说：「只依靠长久的努力和精神力量也可以在46岁拥有9.24的男性荷尔蒙指数！！（是两年前的数位，现在可能有点变低啦）。 」似乎是对该教练做出高EQ的回应！XD



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