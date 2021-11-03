女神孙艺真新剧《三十九》造型曝光！这次变身「白富美」皮肤科院长，剧中闺蜜是田美都！

目前正在拍摄新剧《三十九》的孙艺真，今日（3日）收到粉丝送的应援咖啡车，她也通过 IG 上传认证照。

照片中她穿著白色洋装、黑色西装外套，再搭配毛茸茸的雪靴，不少网友也留言：「姊姊好漂亮」、「期待电视剧」、「漂亮姊姊真的好美」、「这个造型好漂亮，更期待车院长了」等等。



（图源：IG@yejinhand）



（图源：IG@yejinhand）

而JTBC新剧《三十九》由孙艺真、田美都、金智贤主演，此剧以三位即将四十岁的女性朋友为中心，讲述她们对於友情、爱情与生活的有著深度故事的现实人性罗曼史。



（图源：IG@jtbcdrama）

孙艺真饰演江南皮肤科『，个温暖时又非常酷，在富裕环境下长大不需要羡慕别人的人物。这是她继《爱的迫降》之后，时隔2年再次出演电视剧，有不少剧迷都在等待她的新剧吧？



（图源：tvN《爱的迫降》剧照）

田美都饰演演技老师「郑灿英」，梦想成为演员，然而路途并不顺利，最终成为演技老师。非常毒舌，但是为人真诚，所以即便毒舌也并不让人讨厌。日前，田美都短发新造型也曝光，好期待她这次的角色啊！



（图源：YouTube@신한금융투자截图）

金智贤饰演百货店化妆品经理「张珠熙」，性格小心谨慎，至今还没有真正谈过一场恋爱，在30岁的最后，是否能够期待有好事情发生呢？金智贤前阵子才刚特别出演《海岸村恰恰恰》，饰演池成炫的表姐、朴正宇的妻子「善雅」。



（图源：IG@kimjihyuning）

另外，《三十九》是由《Run On》副导演金尚浩与《男朋友》编剧刘英雅合作打造，预计在2022年播出。

（封面图源：IG@yejinhand）

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