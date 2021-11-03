女神孫藝真新劇《三十九》造型曝光！這次變身「白富美」皮膚科院長，劇中閨蜜是田美都！

目前正在拍攝新劇《三十九》的孫藝真，今日（3日）收到粉絲送的應援咖啡車，她也通過 IG 上傳認證照。

照片中她穿著白色洋裝、黑色西裝外套，再搭配毛茸茸的雪靴，不少網友也留言：「姊姊好漂亮」、「期待電視劇」、「漂亮姊姊真的好美」、「這個造型好漂亮，更期待車院長了」等等。



（圖源：IG@yejinhand）



（圖源：IG@yejinhand）

而JTBC新劇《三十九》由孫藝真、田美都、金智賢主演，此劇以三位即將四十歲的女性朋友為中心，講述她們對於友情、愛情與生活的有著深度故事的現實人性羅曼史。



（圖源：IG@jtbcdrama）

孫藝真飾演江南皮膚科『，個溫暖時又非常酷，在富裕環境下長大不需要羨慕別人的人物。這是她繼《愛的迫降》之後，時隔2年再次出演電視劇，有不少劇迷都在等待她的新劇吧？



（圖源：tvN《愛的迫降》劇照）

田美都飾演演技老師「鄭燦英」，夢想成為演員，然而路途並不順利，最終成為演技老師。非常毒舌，但是為人真誠，所以即便毒舌也並不讓人討厭。日前，田美都短髮新造型也曝光，好期待她這次的角色啊！



（圖源：YouTube@신한금융투자截圖）

金智賢飾演百貨店化妝品經理「張珠熙」，性格小心謹慎，至今還沒有真正談過一場戀愛，在30歲的最後，是否能夠期待有好事情發生呢？金智賢前陣子才剛特別出演《海岸村恰恰恰》，飾演池成炫的表姐、朴正宇的妻子「善雅」。



（圖源：IG@kimjihyuning）

另外，《三十九》是由《Run On》副導演金尚浩與《男朋友》編劇劉英雅合作打造，預計在2022年播出。

（封面圖源：IG@yejinhand）

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