真的好适合短发！「颂和」田美都新发型清新又干练，新剧《三十九》将与孙艺真、金智贤合作！

田美都因爲主演《机智医生生活》系列而打开知名度，饰演的「蔡颂和」以温柔坚定的形象，受到许多观众喜爱，她也因此接到不少广告呢～



（图源：tvN《机智医生生活》官方剧照）



（图源：tvN《机智医生生活》官方剧照）

近日，田美都为新韩金融拍摄的广告公开，她剪了一头短发，看起来清新又干练，不少粉丝也都猜测这是她新剧《三十九》的发型！广告中，她化身暖心组长，非常照顾公司的实习生，一样展现笑容和温柔的亲和力，让人想起了颂和啊～



（图源：YouTube@신한금융투자截图）



（图源：YouTube@신한금융투자截图）



（图源：YouTube@신한금융투자截图）

JTBC新剧《三十九》由孙艺真、田美都、金智贤主演，此剧以三位即将四十岁的女性朋友为中心，讲述她们对於友情、爱情与生活的有著深度故事的现实人性罗曼史。孙艺真饰演江南皮肤科院长「车美祖」；田美都饰演演技老师「郑灿英」；金智贤饰演百货店化妆品经理「张珠熙」。

在《机智山村生活》第1集中，也看到田美都读剧本读到超晚，也让人更加期待这部作品呢！而《三十九》由《Run On》副导演金尚浩与《男朋友》编剧刘英雅合作打造，预计在2022年播出。



（图源：tvN《机智山村生活》截图）

（封面图源：YouTube@신한금융투자截图）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻