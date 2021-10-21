真的好適合短髮！「頌和」田美都新髮型清新又幹練，新劇《三十九》將與孫藝真、金智賢合作！

真的好適合短髮！「頌和」田美都新髮型清新又幹練，新劇《三十九》將與孫藝真、金智賢合作！

明星   2021年10月21日   星期四15:53   Yuan  

田美都因爲主演《機智醫生生活》系列而打開知名度，飾演的「蔡頌和」以溫柔堅定的形象，受到許多觀眾喜愛，她也因此接到不少廣告呢～


（圖源：tvN《機智醫生生活》官方劇照）

（圖源：tvN《機智醫生生活》官方劇照）

近日，田美都為新韓金融拍攝的廣告公開，她剪了一頭短髮，看起來清新又幹練，不少粉絲也都猜測這是她新劇《三十九》的髮型！廣告中，她化身暖心組長，非常照顧公司的實習生，一樣展現笑容和溫柔的親和力，讓人想起了頌和啊～

（圖源：YouTube@신한금융투자截圖）

（圖源：YouTube@신한금융투자截圖）

（圖源：YouTube@신한금융투자截圖）

JTBC新劇《三十九》由孫藝真、田美都、金智賢主演，此劇以三位即將四十歲的女性朋友為中心，講述她們對於友情、愛情與生活的有著深度故事的現實人性羅曼史。孫藝真飾演江南皮膚科院長「車美祖」；田美都飾演演技老師「鄭燦英」；金智賢飾演百貨店化妝品經理「張珠熙」。

在《機智山村生活》第1集中，也看到田美都讀劇本讀到超晚，也讓人更加期待這部作品呢！而《三十九》由《Run On》副導演金尚浩與《男朋友》編劇劉英雅合作打造，預計在2022年播出。

（圖源：tvN《機智山村生活》截圖）

（封面圖源：YouTube@신한금융투자截圖）

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