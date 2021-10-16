《鱿鱼游戏》「阿里」《我独自生活》预告：公开印度风情生活，好友原来是《Mouse》朴柱炫！

大家喜欢的「阿里」来啦～看到朴柱炫很惊喜呢！

《鱿鱼游戏》很受观众欢迎的善良角色「阿里」，演员本人崔帕西．阿努帕姆．特理帕蒂（Anupum Tripathi）上周传出出演实境节目《我独自生活》，昨天已公开他出演的预告！



阿努帕姆（另译：阿努潘）在《鱿鱼游戏》饰演巴基斯坦移工，但实际上他可是印度人，已在韩国独自生活11年，目前住的是半地下屋。

（图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

节目将公开他充满印度风情的生活，包括喝印度拉茶、吃印度咖哩，这部分是让观众最为好奇的。不过，他也受韩国影响很深，生活还是离不开韩式。

（图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

他的两位好友来访，仔细一瞧会发现其中一位正是同为演员的朴柱炫啊！朴柱炫今年演出《Mouse》表现不俗，去年演的剧集《人文教育101》（人性课外课）和《鱿鱼游戏》一样都是Netflix出品，观众想必对她也不陌生。

（图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

网友对於阿努帕姆与朴柱炫是好友相当惊讶，马上就有网友发现两位皆为「韩艺综」（韩国艺术综合大学）出身，可能是同校才如此亲近。

好奇阿努帕姆独自生活的样貌，或是好奇他异地生活艰辛的观众，别忘了锁定下周五播出的，《我独自生活》EP.418啦！

▼预告片



（封面图源：黄viu煲剧平台@《我独自生活》截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻