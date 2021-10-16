《魷魚遊戲》「阿里」《我獨自生活》預告：公開印度風情生活，好友原來是《Mouse》朴柱炫！

大家喜歡的「阿里」來啦～看到朴柱炫很驚喜呢！

《魷魚遊戲》很受觀眾歡迎的善良角色「阿里」，演員本人崔帕西．阿努帕姆．特理帕蒂（Anupum Tripathi）上週傳出出演實境節目《我獨自生活》，昨天已公開他出演的預告！



阿努帕姆（另譯：阿努潘）在《魷魚遊戲》飾演巴基斯坦移工，但實際上他可是印度人，已在韓國獨自生活11年，目前住的是半地下屋。

（圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

節目將公開他充滿印度風情的生活，包括喝印度拉茶、吃印度咖哩，這部分是讓觀眾最為好奇的。不過，他也受韓國影響很深，生活還是離不開韓式。

（圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

他的兩位好友來訪，仔細一瞧會發現其中一位正是同為演員的朴柱炫啊！朴柱炫今年演出《Mouse》表現不俗，去年演的劇集《人文教育101》（人性課外課）和《魷魚遊戲》一樣都是Netflix出品，觀眾想必對她也不陌生。

（圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

網友對於阿努帕姆與朴柱炫是好友相當驚訝，馬上就有網友發現兩位皆為「韓藝綜」（韓國藝術綜合大學）出身，可能是同校才如此親近。

好奇阿努帕姆獨自生活的樣貌，或是好奇他異地生活艱辛的觀眾，別忘了鎖定下週五播出的，《我獨自生活》EP.418啦！

▼預告片



（封面圖源：黃viu煲劇平台@《我獨自生活》截圖）

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