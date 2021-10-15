《家师父一体》李升基透露难以拒绝他人请求，购物时有李瑞镇在旁怂恿就会下手

李升基真的太善良啦～脑波好像也很弱XD 小编很推荐这集～！

《家师父一体》最新一集EP.190主题为「心师父一体」，请到精神科医师吴恩瑛担任师父替大家解答精神的范畴、生活上的各式问题，弟子李升基就透露了自己一直以来的烦恼。

李升基说自己很难拒绝他人，答应了也会尽力去做到，弄得自己一身疲惫时。师父好奇的反问他：「生活上如果有人在旁捧你『很适合你』、『这个很帅』，你就会买吗？」李升基毫不犹豫回答：「瑞镇哥最会那样。」

（图源：黄viu煲剧平台@《家师父一体》截图）

李升基继续爆料：「因为瑞镇哥特别喜欢我，所以他稍微捧我的话，我全部都会买。」笑翻其他人。「而且瑞镇哥捧我很有意思。以前我们一起旅游的时候，哥很会穿搭，说好看我就会动摇。我喜欢的人说什么话，我就会突然动摇。」同理，李升基说自己被捧时，就会忍不住答应请求，后续他便说了自己的经历。

（图源：黄viu煲剧平台@《家师父一体》截图）

师父对照著著李升基的MMPI测试说明，表示他是个老实且责任感很强的人，且是「利他、不自私的人」，在帮助别人过后也能获得自信感。然而，李升基也坦承若是帮助失败，便会有挫败感随之而来，甚至还会自我反省。

（图源：黄viu煲剧平台@《家师父一体》截图）

李升基解释自己会担心对方失望，才会选择帮助他人，师父一听完便说：「但其实，那个人的人生，应该是他要自己解决和面对啊！」并强调人生本来就有很多事不是竭尽全力就能办到的，「要学会死心」。一番话虽然比较难懂，但好像打开了弟子们与观众的某种思考开关。

（图源：黄viu煲剧平台@《家师父一体》截图）

▼相关剪辑影片



这集《家师父一体》旨在传达出精神科是个「能帮助解决人生大大小小烦恼」，包括孩子的教养、职场的相处……等等的一门学问，试图拉进民众与精神科的距离，好奇的读者不妨翻来看看，过程中也许会得到一些疗愈感或启发。

（封面图源：黄viu煲剧平台@《家师父一体》截图）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻