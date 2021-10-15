《家師父一體》李昇基透露難以拒絕他人請求，購物時有李瑞鎮在旁慫恿就會下手

李昇基真的太善良啦～腦波好像也很弱XD 小編很推薦這集～！

《家師父一體》最新一集EP.190主題為「心師父一體」，請到精神科醫師吳恩瑛擔任師父替大家解答精神的範疇、生活上的各式問題，弟子李昇基就透露了自己一直以來的煩惱。

李昇基說自己很難拒絕他人，答應了也會盡力去做到，弄得自己一身疲憊時。師父好奇的反問他：「生活上如果有人在旁捧你『很適合你』、『這個很帥』，你就會買嗎？」李昇基毫不猶豫回答：「瑞鎮哥最會那樣。」

（圖源：黃viu煲劇平台@《家師父一體》截圖）

李昇基繼續爆料：「因為瑞鎮哥特別喜歡我，所以他稍微捧我的話，我全部都會買。」笑翻其他人。「而且瑞鎮哥捧我很有意思。以前我們一起旅遊的時候，哥很會穿搭，說好看我就會動搖。我喜歡的人說什麼話，我就會突然動搖。」同理，李昇基說自己被捧時，就會忍不住答應請求，後續他便說了自己的經歷。

（圖源：黃viu煲劇平台@《家師父一體》截圖）

師父對照著著李昇基的MMPI測試說明，表示他是個老實且責任感很強的人，且是「利他、不自私的人」，在幫助別人過後也能獲得自信感。然而，李昇基也坦承若是幫助失敗，便會有挫敗感隨之而來，甚至還會自我反省。

（圖源：黃viu煲劇平台@《家師父一體》截圖）

李昇基解釋自己會擔心對方失望，才會選擇幫助他人，師父一聽完便說：「但其實，那個人的人生，應該是他要自己解決和面對啊！」並強調人生本來就有很多事不是竭盡全力就能辦到的，「要學會死心」。一番話雖然比較難懂，但好像打開了弟子們與觀眾的某種思考開關。

（圖源：黃viu煲劇平台@《家師父一體》截圖）

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這集《家師父一體》旨在傳達出精神科是個「能幫助解決人生大大小小煩惱」，包括孩子的教養、職場的相處……等等的一門學問，試圖拉進民眾與精神科的距離，好奇的讀者不妨翻來看看，過程中也許會得到一些療癒感或啟發。

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《家師父一體》截圖）

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