GOT7朴珍荣确定出演电影《圣诞颂歌》，挑战一人分饰两角&上演双胞胎复仇记

《圣诞颂歌》讲的是双胞胎哥哥为弟弟报仇的故事，GOT7 朴珍荣一人饰演兄弟两个角色，由《救救我》金成洙执导，感觉会很精彩啊！

今日据电影发行公司FINECUT透露，《圣诞颂歌》确定由朴珍荣担任主演，准备明年初开拍。



《圣诞颂歌》是一部现实动作心理悬疑片，双胞胎哥哥独自进入少年院，在这个无处可逃的地方为死去的弟弟报仇，改编自同名小说。

其中哥哥「周日宇」和弟弟「周月宇」都将由朴珍荣饰演。 朴珍荣在电影《雪花》中担任第一男主角、在电视剧《恶魔法官》中担任第二男主角，都展现出了很有感染力的演技。其实严格来说，珍荣在《恶魔法官》里也是饰演了两个角色，不过其中一个的比重显然更多，两个角色之间没有感情联系也没有互动，与新片《圣诞颂歌》还是有不小差异。



曾为OCN电视剧《救救我》第一季担任导演的金成洙这次除了当导演之外，还负责将小说原著改编成电影剧本：「《圣诞颂歌》是披著复仇剧外皮的成长电影，讲的是想从被成年人的规矩支配的世界中逃离出去的小孩们的故事。 」

这部片还入选了今年的韩国釜山影展「亚洲创投市场」（ Asian Project Market 简称APM），计画在主要演员的人选确定下来之后於明年初开始拍摄。



（封面图源：TVDaily，IG@bhent_official）

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