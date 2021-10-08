GOT7朴珍榮確定出演電影《聖誕頌歌》，挑戰一人分飾兩角&上演雙胞胎復仇記

《聖誕頌歌》講的是雙胞胎哥哥為弟弟報仇的故事，GOT7 朴珍榮一人飾演兄弟兩個角色，由《救救我》金成洙執導，感覺會很精彩啊！

今日據電影發行公司FINECUT透露，《聖誕頌歌》確定由朴珍榮擔任主演，準備明年初開拍。



《聖誕頌歌》是一部現實動作心理懸疑片，雙胞胎哥哥獨自進入少年院，在這個無處可逃的地方為死去的弟弟報仇，改編自同名小說。

其中哥哥「周日宇」和弟弟「周月宇」都將由朴珍榮飾演。 朴珍榮在電影《雪花》中擔任第一男主角、在電視劇《惡魔法官》中擔任第二男主角，都展現出了很有感染力的演技。其實嚴格來說，珍榮在《惡魔法官》裡也是飾演了兩個角色，不過其中一個的比重顯然更多，兩個角色之間沒有感情聯繫也沒有互動，與新片《聖誕頌歌》還是有不小差異。



曾為OCN電視劇《救救我》第一季擔任導演的金成洙這次除了當導演之外，還負責將小說原著改編成電影劇本：「《聖誕頌歌》是披著復仇劇外皮的成長電影，講的是想從被成年人的規矩支配的世界中逃離出去的小孩們的故事。 」

這部片還入選了今年的韓國釜山影展「亞洲創投市場」（ Asian Project Market 簡稱APM），計畫在主要演員的人選確定下來之後於明年初開始拍攝。



（封面圖源：TVDaily，IG@bhent_official）

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