《玩什么好呢》趣谈刘在锡换新公司、金泰浩变自由身，接著展开《无限挑战》记忆中的鱿鱼游戏！

各种FA八卦～《玩什么好呢？》光坐著也能聊很久啊XDD

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）上周播出的内容，聊了刘在锡和PD金泰浩近期新闻，趣谈相当丰富。

郑埻夏解释自己是自创公司所以没有经纪人、得自行开车，刘在锡就调皮开他玩笑，郑埻夏也藉机大问特问：「喂，不要以为进了好公司喔！但是很好奇问一下，那个公司（Antenna）主要都是音乐人在，你为什么去？」刘在锡没有正面回答，倒是说自己是公司「最低学历者」。



当刘在锡称赞这群合作好几个礼拜的伙伴（郑埻夏、哈哈、Lovelyz美珠、申奉仙），多么投入节目、创造多么帅气的画面时，哈哈也贡献刘在锡的帅气时刻：「你这次拍Antenna履历照时，资本主义微笑，你们懂吧？我还以为你要参加选举呢！」制作组也整理了网路反应，大家都相当有创意，说是IT或证券市场人物、作曲家Toy（就是Antenna老板柳喜烈）……等等。



哈哈问刘在锡：「恩伊姐姐当时没打电话给你吗？（指延揽刘在锡）」刘在锡回答聊了一下就结束了。郑埻夏在旁默默的说：「看来一开始有好几家伸出橄榄枝吧？你一进入FA自由市场不就……」



哈哈继续八卦：「喜烈哥说了什么？说得很气派吗？」刘在锡：「我和喜烈哥本来就很常连系，也很常去他的办公室玩。」郑埻夏一听就说：「我就算很常联系，也不会跟你说那种（延揽）话。」哈哈反应更快，无情吐槽：「去你那边做什么？」



郑埻夏不当一回事继续问想问的：「专辑什么的，有想法吗？」刘在锡被问题频繁攻击，疑心爆发：「你收到什么任务了吗？我换公司都两个月了！」郑埻夏老实说自己很常和刘在锡连络，但不会询问这些，刚好藉此场合解决疑问。



问都问了，郑埻夏把炮火转向金泰浩PD：「泰浩不做了吗？」刘在锡激动的说：「这么一看，你是想问泰浩，才拿我当挡箭牌的吧？」搞笑的是，哈哈竟说自己在金泰浩SNS留言：「来我们QUAN吧……我会准备好的。」



轮到刘在锡有机会吐槽别人了：「泰浩去你们公司的话，你们都要出去！不能叫QUAN娱乐要改叫『浩娱乐』。」哈哈这才坦承自己的野心：「我本来没有装下泰浩哥的胆量，想都不敢想，但看到喜烈哥延揽了在锡哥，我就觉得我为什么不行？」



金泰浩也爆料朴明洙打给他说：「和我一起做吧！把蚱蜢踩在脚底吧！」刘在锡：「那哥怎么老是想把我踩在底下？明洙哥现在在看的话，『哈哈哈哈哈哈哈哈』。」模仿朴明洙相当爆笑，也让观众再次想念起《无限挑战》。



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更怀念的是，《玩什么好呢？》昨晚播出的最新一集展开了《无限挑战》EP.279「明洙12岁」玩过的鱿鱼游戏，但对手竟是橄榄球国家队选手？！





（图：《玩甚么好呢》＠黄VIU 截图）

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