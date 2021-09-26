《玩什麼好呢》趣談劉在錫換新公司、金泰浩變自由身，接著展開《無限挑戰》記憶中的魷魚遊戲！

各種FA八卦～《玩什麼好呢？》光坐著也能聊很久啊XDD

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）上週播出的內容，聊了劉在錫和PD金泰浩近期新聞，趣談相當豐富。

鄭埻夏解釋自己是自創公司所以沒有經紀人、得自行開車，劉在錫就調皮開他玩笑，鄭埻夏也藉機大問特問：「喂，不要以為進了好公司喔！但是很好奇問一下，那個公司（Antenna）主要都是音樂人在，你為什麼去？」劉在錫沒有正面回答，倒是說自己是公司「最低學歷者」。



當劉在錫稱讚這群合作好幾個禮拜的夥伴（鄭埻夏、哈哈、Lovelyz美珠、申奉仙），多麼投入節目、創造多麼帥氣的畫面時，哈哈也貢獻劉在錫的帥氣時刻：「你這次拍Antenna履歷照時，資本主義微笑，你們懂吧？我還以為你要參加選舉呢！」製作組也整理了網路反應，大家都相當有創意，說是IT或證券市場人物、作曲家Toy（就是Antenna老闆柳喜烈）……等等。



哈哈問劉在錫：「恩伊姐姐當時沒打電話給你嗎？（指延攬劉在錫）」劉在錫回答聊了一下就結束了。鄭埻夏在旁默默的說：「看來一開始有好幾家伸出橄欖枝吧？你一進入FA自由市場不就……」



哈哈繼續八卦：「喜烈哥說了什麼？說得很氣派嗎？」劉在錫：「我和喜烈哥本來就很常連繫，也很常去他的辦公室玩。」鄭埻夏一聽就說：「我就算很常聯繫，也不會跟你說那種（延攬）話。」哈哈反應更快，無情吐槽：「去你那邊做什麼？」



鄭埻夏不當一回事繼續問想問的：「專輯什麼的，有想法嗎？」劉在錫被問題頻繁攻擊，疑心爆發：「你收到什麼任務了嗎？我換公司都兩個月了！」鄭埻夏老實說自己很常和劉在錫連絡，但不會詢問這些，剛好藉此場合解決疑問。



問都問了，鄭埻夏把炮火轉向金泰浩PD：「泰浩不做了嗎？」劉在錫激動的說：「這麼一看，你是想問泰浩，才拿我當擋箭牌的吧？」搞笑的是，哈哈竟說自己在金泰浩SNS留言：「來我們QUAN吧……我會準備好的。」



輪到劉在錫有機會吐槽別人了：「泰浩去你們公司的話，你們都要出去！不能叫QUAN娛樂要改叫『浩娛樂』。」哈哈這才坦承自己的野心：「我本來沒有裝下泰浩哥的膽量，想都不敢想，但看到喜烈哥延攬了在錫哥，我就覺得我為什麼不行？」



金泰浩也爆料朴明洙打給他說：「和我一起做吧！把蚱蜢踩在腳底吧！」劉在錫：「那哥怎麼老是想把我踩在底下？明洙哥現在在看的話，『哈哈哈哈哈哈哈哈』。」模仿朴明洙相當爆笑，也讓觀眾再次想念起《無限挑戰》。



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更懷念的是，《玩什麼好呢？》昨晚播出的最新一集展開了《無限挑戰》EP.279「明洙12歲」玩過的魷魚遊戲，但對手竟是橄欖球國家隊選手？！





（圖：《玩甚麼好呢》＠黃VIU 截圖）

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