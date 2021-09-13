梦幻组合合作成真♥ 润娥&金宣虎确定携手童话般的浪漫电影《2点的约会》

去年两个站在一起就像公主与王子啊～

润娥与金宣虎去年年末於MBC歌谣大祭上共同主持并合作舞台，两人并肩站在一起的美好画面马上引发网友热烈讨论，纷纷敲碗合作戏剧作品。今（13）日许多网友的幻想实现啦！

（延伸阅读：这画面太美！润娥、金宣虎在《MBC歌谣大祭典》合唱，网友：「两人好配，立刻让他俩拍爱情剧」）

今年至少已推出两部佳片《逃出摩加迪休》、《绑架影帝黄晸珉》的电影制作公司「外柔内刚」，宣布了润娥与金宣虎将担任新电影《2点的约会》男女主角，导演为《极限逃生》（EXIT）李相槿导演，此为润娥继《极限逃生》再次与李相槿导演合作。而‎金宣虎上周才传出有望演出朴勋正导演新作《悲伤热带》，这也可能会是他第一部大银幕之作。

（图：SM娱乐、S.A.L.T.娱乐）

（图：车库娱乐《极限逃生》海报）

《2点的约会》是部爱情喜剧，描述一个住在楼下拥有超乎想象秘密的女人，每天与住在楼上的男人见面后，展开了一场温暖的童话般的浪漫故事。据传金宣虎看完剧本很快便表明了出演意愿。

《2点的约会》预计於明年3月开拍，不仅润娥与金宣虎这对高颜值组合令人期待，润娥能否与李相槿导演再次重现《极限逃生》的高票房，同样引人瞩目。

（封图：SM娱乐、S.A.L.T.娱乐、《2020歌谣大祭》@YouTube MBCkpop 截图）

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