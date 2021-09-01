2022最高颜值夫妻档！新剧《Big Mouth》确定由李钟硕、润娥主演，三流骗子律师vs绝美气质人妻

男神、女神级别的「李钟硕&润娥」二搭《当你沉睡时》、《德鲁纳酒店》的吴忠焕导演，这部剧的组合太梦幻啦～！

最新消息，全新韩剧《Big Mouth》（直译：大嘴巴）於今日宣布将由李钟硕、少女时代润娥携手主演，两人将在剧中饰演一对夫妻，预计在明年播出，也被网友称作是2022年度最高颜值的夫妻档。

《Big Mouth》讲述人称「出一张嘴」、胜诉率只有10%的三流律师，偶然间被卷入杀人事件中，为了生存并守护家人，揭露权贵们巨大阴谋的故事。

▼李钟硕饰演土汤匙出身、梦想成功上位的律师「朴昌浩」，在法律界是出了名的自大狂，有著「Big Mouth」的称号，某天醒来忽然变成了天才律师「Big Mouth」，生命更备受威胁。



▼润娥饰演外型出众、能力极强的护士「高美好」，朴昌浩的妻子，把一事无成的男人打造成律师。大学时期优雅端庄的她，渐渐变成了出口成脏的霸气女，在得知了老公变成了荒唐的天才骗子后，亲自出面为他洗刷罪名。



本剧由《当你沉睡时》、《德鲁纳酒店》的吴忠焕导演，《奇皇后》、《VAGABOND／浪行惊爆点》张英哲、郑景顺编剧校审创意，河蓝编剧执笔，从演员到幕后全黄金团队令人期待！预计在2022年播出。

*图：YNK娱乐、SM娱乐@official

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