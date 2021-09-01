2022最高顏值夫妻檔！新劇《Big Mouth》確定由李鍾碩、潤娥主演，三流騙子律師vs絕美氣質人妻

男神、女神級別的「李鍾碩&潤娥」二搭《當你沉睡時》、《德魯納酒店》的吳忠煥導演，這部劇的組合太夢幻啦～！

最新消息，全新韓劇《Big Mouth》（直譯：大嘴巴）於今日宣佈將由李鍾碩、少女時代潤娥攜手主演，兩人將在劇中飾演一對夫妻，預計在明年播出，也被網友稱作是2022年度最高顏值的夫妻檔。

《Big Mouth》講述人稱「出一張嘴」、勝訴率只有10%的三流律師，偶然間被捲入殺人事件中，為了生存並守護家人，揭露權貴們巨大陰謀的故事。

▼李鍾碩飾演土湯匙出身、夢想成功上位的律師「朴昌浩」，在法律界是出了名的自大狂，有著「Big Mouth」的稱號，某天醒來忽然變成了天才律師「Big Mouth」，生命更備受威脅。



▼潤娥飾演外型出眾、能力極強的護士「高美好」，朴昌浩的妻子，把一事無成的男人打造成律師。大學時期優雅端莊的她，漸漸變成了出口成髒的霸氣女，在得知了老公變成了荒唐的天才騙子後，親自出面為他洗刷罪名。



本劇由《當你沉睡時》、《德魯納酒店》的吳忠煥導演，《奇皇后》、《VAGABOND／浪行驚爆點》張英哲、鄭景順編劇校審創意，河藍編劇執筆，從演員到幕後全黃金團隊令人期待！預計在2022年播出。

*圖：YNK娛樂、SM娛樂@official

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