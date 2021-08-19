「脱鞋后只有160cm、看泌尿科」关於李光洙的奇奇怪怪目击谈！本人表示：我真的超无奈

关於李光洙的最新目击说登场，但他本人完全不承认，哈哈哈哈！

之前李光洙做客《两点逃出Cultwo Show》时，关於他的各类目击谈黑历史层出不穷，有听众表示曾经看到李光洙前往整形外科和泌尿科。 泌尿科之余男演员，如同妇产科之余女明星，总会让人浮想联翩，因此这两科算是所有明星最避讳的科室了。还有听众爆料在济州岛某家知名餐厅偶遇李光洙，他仗著自己是明星要求开后门排位置，对於这些目击谈，李光洙无可奈何地表示「全都是假的」！



你以为这就结束了？ 也不知道是因为李光洙人气太火爆，还是怎么的，总有听众「幻想出」偶遇过他的场景。 这次节目里李光洙又遇到了新的、关於他自己的目击说。 有听众爆料：「之前和家人在外就餐时遇到李光洙，很开心地和他打了招呼，他也热情回应，之后他突然说自己肚子很饿，问我们有没有吃的东西。 我就把手里孩子的奶瓶递给他，他居然接过去喝了起来。」 其他嘉宾在一旁逗李光洙，称：「这个听起来很真实」、「你是不是喝了奶才长高了10cm」，李光洙都不知道如何回答是好，只能表示：「我都不想解释。」



其实早前李光洙就曾在公开场合说过自己曾因不断出现的虚假目击谈感到困惑。虽然他积极地解释、澄清，但似乎大家并没有放在心上，反而连他那种惊慌失措的样子都成了笑料。 有听众说在餐厅遇到脱了鞋吃饭的李光洙，实际身高只有160cm，这样一看就是虚假目击谈的内容真的给李光洙带去了不少烦恼，虽然无伤大雅，但大众调侃明星是不是也要遵守界限呢？



「首图/内文图：ig@masijacoke850714」

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