「脫鞋後只有160cm、看泌尿科」關於李光洙的奇奇怪怪目擊談！本人表示：我真的超無奈

關於李光洙的最新目擊說登場，但他本人完全不承認，哈哈哈哈！

之前李光洙做客《兩點逃出Cultwo Show》時，關於他的各類目擊談黑歷史層出不窮，有聽眾表示曾經看到李光洙前往整形外科和泌尿科。 泌尿科之餘男演員，如同婦產科之餘女明星，總會讓人浮想聯翩，因此這兩科算是所有明星最避諱的科室了。還有聽眾爆料在濟州島某家知名餐廳偶遇李光洙，他仗著自己是明星要求開後門排位置，對於這些目擊談，李光洙無可奈何地表示「全都是假的」！



你以為這就結束了？ 也不知道是因為李光洙人氣太火爆，還是怎麼的，總有聽眾「幻想出」偶遇過他的場景。 這次節目裡李光洙又遇到了新的、關於他自己的目擊說。 有聽眾爆料：「之前和家人在外就餐時遇到李光洙，很開心地和他打了招呼，他也熱情回應，之後他突然說自己肚子很餓，問我們有沒有吃的東西。 我就把手裡孩子的奶瓶遞給他，他居然接過去喝了起來。」 其他嘉賓在一旁逗李光洙，稱：「這個聽起來很真實」、「你是不是喝了奶才長高了10cm」，李光洙都不知道如何回答是好，只能表示：「我都不想解釋。」



其實早前李光洙就曾在公開場合說過自己曾因不斷出現的虛假目擊談感到困惑。雖然他積極地解釋、澄清，但似乎大家並沒有放在心上，反而連他那種驚慌失措的樣子都成了笑料。 有聽眾說在餐廳遇到脫了鞋吃飯的李光洙，實際身高只有160cm，這樣一看就是虛假目擊談的內容真的給李光洙帶去了不少煩惱，雖然無傷大雅，但大眾調侃明星是不是也要遵守界限呢？



「首圖/內文圖：ig@masijacoke850714」

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