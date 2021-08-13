韩国奥运选手人气太高，综艺节目邀约不断！韩各大电视台展开「抢人大战」

最近很多综艺节目中都能看到这些年轻选手们的身影了！

刚刚结束的东京奥运会让很多年轻的韩国选手受到瞩目，尤其是兼具实力与外形的10代选手，可爱模样收获不少迷哥迷姐。 随著奥运会结束、选手们纷纷回国，韩国各大电视台也开始「抢人大战」，希望他们回国后第一时间出演自己的招牌节目。

有「击剑F4」之称的金政焕、具本佶、吴尚旭、金准镐先是出演了KBS 2TV《社长的耳朵是驴耳朵》本月8日播出，然后录制了14日播出的JTBC《认识的哥哥》，接著是15日播出的SBS《家师父一体》，其中《认哥》预告片已经公开。 其中吴尚旭还确定了出演MBC《我独自生活》，热爱钓鱼的金政焕则确定出演Channel A的《都市渔夫3》，即将参加3天2夜的拍摄行程。





射箭队6人安山、金在德、吴真爀、金优镇、姜彩荣、张敏熙已经确定出演tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》，男女代表队分两期录制，第一期将在下周三（18日）播出，和女子队一起出演的还有女子跳马铜牌选手吕瑞静、男子跳马金牌选手申在焕、历史上首次获得奥运参赛资格的七人制橄榄球国家队2位选手、 男子柔道73公斤级铜牌选手安昌林;《家师父一体》的射箭队特辑则将在22日播出。



桌球天才少女申裕斌将出演MBC《玩什么好呢？ 》，和刘在锡时隔7年重逢，上一次是2014年的《无限挑战》「守护地球」篇，当时申裕斌只有10岁，刘在锡问她未来的愿望是什么，申裕斌果断回答：「奥运会金牌！」



（图：MBC《无限挑战》节目截图 Youtube@MBCentertainment）

MBC《Radio Star》也制作了奥运特辑，请来击剑队的金政焕和具本佶、射箭队的吴真爀和金优镇、柔道选手安昌林一起录制，将於18日播出。



男子柔道100公斤级银牌选手赵久涵和安昌林则将出演IHQ《好吃的家伙们》，带来烤黑猪肉和泡菜汤的吃播。



（图：IHQ《好吃的家伙们》）

此外，韩国女排灵魂人物金软景从2016开始多次出演过MBC《我独自生活》、《Radio Star》和JTBC《认识的哥哥》，目前正在积极讨论再次出演《我独》。



(封图：tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》、JTBC《认识的哥哥》预告片截图，MBC《我独自生活》节目截图 Youtube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널）

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