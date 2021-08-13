韓國奧運選手人氣太高，綜藝節目邀約不斷！韓各大電視台展開「搶人大戰」

最近很多綜藝節目中都能看到這些年輕選手們的身影了！

剛剛結束的東京奧運會讓很多年輕的韓國選手受到矚目，尤其是兼具實力與外形的10代選手，可愛模樣收穫不少迷哥迷姐。 隨著奧運會結束、選手們紛紛回國，韓國各大電視台也開始「搶人大戰」，希望他們回國後第一時間出演自己的招牌節目。

有「擊劍F4」之稱的金政煥、具本佶、吳尚旭、金準鎬先是出演了KBS 2TV《社長的耳朵是驢耳朵》本月8日播出，然後錄製了14日播出的JTBC《認識的哥哥》，接著是15日播出的SBS《家師父一體》，其中《認哥》預告片已經公開。 其中吳尚旭還確定了出演MBC《我獨自生活》，熱愛釣魚的金政煥則確定出演Channel A的《都市漁夫3》，即將參加3天2夜的拍攝行程。





射箭隊6人安山、金在德、吳真爀、金優鎮、姜彩榮、張敏熙已經確定出演tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》，男女代表隊分兩期錄製，第一期將在下週三（18日）播出，和女子隊一起出演的還有女子跳馬銅牌選手呂瑞靜、男子跳馬金牌選手申在煥、歷史上首次獲得奧運參賽資格的七人制橄欖球國家隊2位選手、 男子柔道73公斤級銅牌選手安昌林;《家師父一體》的射箭隊特輯則將在22日播出。



桌球天才少女申裕斌將出演MBC《玩什麼好呢？ 》，和劉在錫時隔7年重逢，上一次是2014年的《無限挑戰》「守護地球」篇，當時申裕斌只有10歲，劉在錫問她未來的願望是什麼，申裕斌果斷回答：「奧運會金牌！」



（圖：MBC《無限挑戰》節目截圖 Youtube@MBCentertainment）

MBC《Radio Star》也製作了奧運特輯，請來擊劍隊的金政煥和具本佶、射箭隊的吳真爀和金優鎮、柔道選手安昌林一起錄製，將於18日播出。



男子柔道100公斤級銀牌選手趙久涵和安昌林則將出演IHQ《好吃的傢伙們》，帶來烤黑豬肉和泡菜湯的吃播。



（圖：IHQ《好吃的傢伙們》）

此外，韓國女排靈魂人物金軟景從2016開始多次出演過MBC《我獨自生活》、《Radio Star》和JTBC《認識的哥哥》，目前正在積極討論再次出演《我獨》。



(封圖：tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》、JTBC《認識的哥哥》預告片截圖，MBC《我獨自生活》節目截圖 Youtube@엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널）

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