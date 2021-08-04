《The Road：1的悲剧》今晚开播：接到孩子被绑架的电话，池珍熙尹世雅预告悲剧的开端

8月4日即将首播的tvN新水木电视剧《The Road：1的悲剧》将描述在下著暴雨的夜晚，一件残酷的悲剧事件正在发生，像谜团一样错综复杂的事件相互牵连著，环环相扣是否揭开了更多秘密？

在最新的剧照中，国民主播白秀贤（池珍熙饰）与徐恩秀（尹世雅饰）夫妇，虽然穿著礼服出席了政治与经济界名人的盛会，但却发生了令两人陷入惊慌的状况。不愿意接受的现实，徐恩秀受到冲击几乎昏厥，而白秀贤则是汗水浸湿了全身，紧张的样子令人好奇事件的真相。



原来此时白秀贤接到了一通孩子被掳走的电话，「如果不照我的意思做，你的儿子就会有危险」，即使平时是一位冷静的主播兼父亲，面对这样的状况也必定显得慌乱，身旁的妈妈徐恩秀听到已经不支倒地。民众信赖度第一名的主播，以及一位微模型作家，生长在幸福家庭中的孩子白延宇，究竟遭受到什么样的绑票事件？



池珍熙更在播出前先喊话观众们：「站在同一场景中成为另一个监视者，透过细微线索推理出更多真相，应该会满有趣的。这些悲剧性的事件中所蕴含的意义，大家也能够试著去思考看看。每一集也都会丢给观众们一些本质性以及哲学性的提问，在不断的连续选择中，希望大家了解到我们如何面对善与恶。」也请大家期待今晚的首播。



照片：tvN

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻