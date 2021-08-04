《The Road：1的悲劇》今晚開播：接到孩子被綁架的電話，池珍熙尹世雅預告悲劇的開端

8月4日即將首播的tvN新水木電視劇《The Road：1的悲劇》將描述在下著暴雨的夜晚，一件殘酷的悲劇事件正在發生，像謎團一樣錯綜複雜的事件相互牽連著，環環相扣是否揭開了更多秘密？

在最新的劇照中，國民主播白秀賢（池珍熙飾）與徐恩秀（尹世雅飾）夫婦，雖然穿著禮服出席了政治與經濟界名人的盛會，但卻發生了令兩人陷入驚慌的狀況。不願意接受的現實，徐恩秀受到衝擊幾乎昏厥，而白秀賢則是汗水浸濕了全身，緊張的樣子令人好奇事件的真相。



原來此時白秀賢接到了一通孩子被擄走的電話，「如果不照我的意思做，你的兒子就會有危險」，即使平時是一位冷靜的主播兼父親，面對這樣的狀況也必定顯得慌亂，身旁的媽媽徐恩秀聽到已經不支倒地。民眾信賴度第一名的主播，以及一位微模型作家，生長在幸福家庭中的孩子白延宇，究竟遭受到什麼樣的綁票事件？



池珍熙更在播出前先喊話觀眾們：「站在同一場景中成為另一個監視者，透過細微線索推理出更多真相，應該會滿有趣的。這些悲劇性的事件中所蘊含的意義，大家也能夠試著去思考看看。每一集也都會丟給觀眾們一些本質性以及哲學性的提問，在不斷的連續選擇中，希望大家了解到我們如何面對善與惡。」也請大家期待今晚的首播。



照片：tvN

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