电视剧里的角色太火了！观众们都快忘了这些演员的本名叫什么了XD

韩国演艺圈有这样一群人，他们演技炸裂，不屑於炒作，有不少代表作，但因为某个角色给观众留下太深的印象，而导致大家（尤其是中老年观众）只记得他们的角色名。

「具俊表」李敏镐

作为韩剧男神的李敏镐，饭圈女孩谁不知道，但其实在韩国的中老年观众里很多人只记得他在出道即巅峰的大热剧《花样男子》里的角色名「具俊表」，具俊表等於李敏镐，李敏镐就是具俊表，当年大街小巷全都是他的宣传照，风靡全韩国。



▲KBS《花样男子》

「具王慕」李泰坤

老韩剧迷们一定都看过那部催泪大戏《老天爷啊！给我爱》（又译：爱在何方、错爱仍是爱），李泰坤扮演的就是男主角「具王慕」，一个痴情，有担当的好男人。 哪怕是最近李泰坤正在拍摄新剧《婚词离曲》，还有一大波观众叫他「王慕」，根本走不出那个角色的影子。



▲SBS《天可怜见》

「朱硕勋」金永大

《The Penthouse》中的双胞胎哥哥，因为气质出众，颜值帅气，从登场开始就自带光环圈粉无数，有不少观众甚至说「硕勋」这个角色名比金永大的本名更适合他。 （在韩国，有'大'的名字都让人觉得土土的~）



▲SBS《The Penthouse》

「金卓求」尹施允

虽然尹施允演技很棒，代表作也很多，但观众们始终亲切地叫他「金卓求」，那部《面包王金卓求》中的角色名，似乎他依旧还是那个说著方言，土里土气却自强不息，爱钻研的大男孩。



▲KBS《面包王金卓求》

「木耳大叔」张铉诚

作为实力派的张铉诚，明明有那么多好作品，偏偏被叫「木耳大叔」！谁叫他在《超人回来了》中误认木耳为裙带菜，用来做裙带菜汤给秋成勋和小爱吃呢，当时小爱可是一脸嫌弃，这个故事传遍全韩国，现在观众们看到他都称他是「木耳大叔」。



▲KBS《超人回来了》

「首图：《花样男子》、《面包王金卓求》、《The Penthouse》」

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