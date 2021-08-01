電視劇裡的角色太火了！觀眾們都快忘了這些演員的本名叫什麼了XD

韓國演藝圈有這樣一群人，他們演技炸裂，不屑於炒作，有不少代表作，但因為某個角色給觀眾留下太深的印象，而導致大家（尤其是中老年觀眾）只記得他們的角色名。

「具俊表」李敏鎬

作為韓劇男神的李敏鎬，飯圈女孩誰不知道，但其實在韓國的中老年觀眾里很多人只記得他在出道即巔峰的大熱劇《花樣男子》里的角色名「具俊表」，具俊表等於李敏鎬，李敏鎬就是具俊錶，當年大街小巷全都是他的宣傳照，風靡全韓國。



▲KBS《花樣男子》

「具王慕」李泰坤

老韓劇迷們一定都看過那部催淚大戲《老天爺啊！給我愛》（又譯：愛在何方、錯愛仍是愛），李泰坤扮演的就是男主角「具王慕」，一個癡情，有擔當的好男人。 哪怕是最近李泰坤正在拍攝新劇《婚詞離曲》，還有一大波觀眾叫他「王慕」，根本走不出那個角色的影子。



▲SBS《天可憐見》

「朱碩勳」金永大

《The Penthouse》中的雙胞胎哥哥，因為氣質出眾，顏值帥氣，從登場開始就自帶光環圈粉無數，有不少觀眾甚至說「碩勳」這個角色名比金永大的本名更適合他。 （在韓國，有'大'的名字都讓人覺得土土的~）



▲SBS《The Penthouse》

「金卓求」尹施允

雖然尹施允演技很棒，代表作也很多，但觀眾們始終親切地叫他「金卓求」，那部《麵包王金卓求》中的角色名，似乎他依舊還是那個說著方言，土裡土氣卻自強不息，愛鑽研的大男孩。



▲KBS《麵包王金卓求》

「木耳大叔」張鉉誠

作為實力派的張鉉誠，明明有那麼多好作品，偏偏被叫「木耳大叔」！誰叫他在《超人回來了》中誤認木耳為裙帶菜，用來做裙帶菜湯給秋成勛和小愛吃呢，當時小愛可是一臉嫌棄，這個故事傳遍全韓國，現在觀眾們看到他都稱他是「木耳大叔」。



▲KBS《超人回來了》

「首圖：《花樣男子》、《麵包王金卓求》、《The Penthouse》」

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