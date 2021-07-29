这集《第六感2》太爆笑！成员们玩接龙游戏狂「超车」，刘在锡直接打断：「你们够了」

《第六感》是由成员们（刘在锡、吴娜拉、李相烨、全昭旻、Jessi、Lovelyz美珠）和一名嘉宾，前往制作组准备的场所、发挥超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑综艺。

23日的播出中，由2PM成员俊昊当任嘉宾，收视也创下新高～



为了获得提示，进行了「类型3个字游戏」，根据制作组给的类别，配合节奏说出3个字。PD给的第一个类别是「19禁」，大家依序说出「那一晚」 →「脱光后」 →「在旁边」 →「抚摸著」 →「你先来」 →「再一次」，最后到了刘在锡他直接静音：「你说我该怎么接！」



第二个类别是「爱情」，这次由刘在锡开始：「在家乡。」其他人接著说「我去了」 →「那女孩」 →「在我家」 →「在前面」，到了Jessi果然又转成19禁：「脱掉了！」刘在锡还生气大喊：「我是为了这样才回故乡吗？」



之后又回到「19禁」，结果刘在锡一开始说了：「在婆家。」其他人接著说「我去了」 →「小姨子」，全昭旻：「邀你来～」结果刘在锡又大喊：「你们够了！」相信大家一定都很好奇后面会接什么吧 XD



后来改成「青春爱情」才顺利完成游戏，这一集真的也是很难猜，不知道大家有没有顺利猜对呢？



（图：tvN《第六感2》、friDay影音＠《第六感2》）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻