這集《第六感2》太爆笑！成員們玩接龍遊戲狂「超車」，劉在錫直接打斷：「你們夠了」

《第六感》是由成員們（劉在錫、吳娜拉、李相燁、全昭旻、Jessi、Lovelyz美珠）和一名嘉賓，前往製作組準備的場所、發揮超越五感的第六感，在「真」中找出「假」的第六感迷惑綜藝。

23日的播出中，由2PM成員俊昊當任嘉賓，收視也創下新高～



為了獲得提示，進行了「類型3個字遊戲」，根據製作組給的類別，配合節奏說出3個字。PD給的第一個類別是「19禁」，大家依序說出「那一晚」 →「脫光後」 →「在旁邊」 →「撫摸著」 →「你先來」 →「再一次」，最後到了劉在錫他直接靜音：「你說我該怎麼接！」



第二個類別是「愛情」，這次由劉在錫開始：「在家鄉。」其他人接著說「我去了」 →「那女孩」 →「在我家」 →「在前面」，到了Jessi果然又轉成19禁：「脫掉了！」劉在錫還生氣大喊：「我是為了這樣才回故鄉嗎？」



之後又回到「19禁」，結果劉在錫一開始說了：「在婆家。」其他人接著說「我去了」 →「小姨子」，全昭旻：「邀你來～」結果劉在錫又大喊：「你們夠了！」相信大家一定都很好奇後面會接什麼吧 XD



後來改成「青春愛情」才順利完成遊戲，這一集真的也是很難猜，不知道大家有沒有順利猜對呢？



（圖：tvN《第六感2》、friDay影音＠《第六感2》）

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