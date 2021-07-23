[花絮片]《恶魔法官》现场好欢乐！池晟向珍荣学习年轻人用语、肢体冲突戏码池晟一定给珍荣呼呼好有爱〜

最近热播中的《恶魔法官》剧情越来越精彩，充满正义感的金佳温（朴珍荣饰）还是没有办法完全相信他的上司姜耀汉（池晟饰），时常与警察好友秀贤（朴圭瑛饰）暗中调查真相，不过事情往往出现反转，令大家更好奇耀汉的神秘。

在拍摄花絮中，跟剧中严肃的状态差很大。虽然在剧中耀汉出现的时候总是自带气场，因角色设定大部分的时候是不苟言笑相当严肃。但其实现场完全充满笑容，珍荣与栽经与池晟前辈的相处也非常融洽，竟然还拿软糖假装要喂池晟吃，捉弄前辈！



珍荣与栽经也想考考前辈懂不懂年轻人的缩略语，给了一句「낄끼빠빠」，看池晟一头雾水珍荣赶紧解释，意思是「该说的时候就说，该闭嘴时就沉默」表示要会看眼色与状况，栽经接著又说出大家比较常用的「마상」也就是「内心很受伤」的简略说法，珍荣还跟前辈说，为了要能跟年轻人沟通，学会这些是必要的喔！池晟前辈超温和，笑说自己学习了新知。



池晟与剧中女主角金玟廷相隔13年继《New Heart》后再度合作，在拍摄现场也看得出两人默契十足。两人在剧中对立，也都拥有各自的霸气成分，不过正式拍摄前是笑声不断，金玟廷因剧情需要必须强吻池晟，还要拿针筒用力戳他，两人正式开拍前排练多次，池晟还很调皮一直闪躲，相当有趣。



剧中还有很多场面池晟与珍荣发生肢体冲突，可以看到珍荣的反应很棒，被池晟一推就飞得超远，前辈频频大称赞，但珍荣小声回答：「哥的力气也不小…」其实是两人默契十足，池晟还不时担心撞到桌子的珍荣会不会很痛，都会上前给他呼呼，而且还考量到两人扭打会挥汗如雨，帮珍荣在脸上喷了一些水，池晟真的好会照顾人喔！







照片：tvN《恶魔法官》花絮截图

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