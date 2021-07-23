[花絮片]《惡魔法官》現場好歡樂！池晟向珍榮學習年輕人用語、肢體衝突戲碼池晟一定給珍榮呼呼好有愛〜

最近熱播中的《惡魔法官》劇情越來越精彩，充滿正義感的金佳溫（朴珍榮飾）還是沒有辦法完全相信他的上司姜耀漢（池晟飾），時常與警察好友秀賢（朴珪瑛飾）暗中調查真相，不過事情往往出現反轉，令大家更好奇耀漢的神祕。

在拍攝花絮中，跟劇中嚴肅的狀態差很大。雖然在劇中耀漢出現的時候總是自帶氣場，因角色設定大部分的時候是不苟言笑相當嚴肅。但其實現場完全充滿笑容，珍榮與栽經與池晟前輩的相處也非常融洽，竟然還拿軟糖假裝要餵池晟吃，捉弄前輩！



珍榮與栽經也想考考前輩懂不懂年輕人的縮略語，給了一句「낄끼빠빠」，看池晟一頭霧水珍榮趕緊解釋，意思是「該說的時候就說，該閉嘴時就沉默」表示要會看眼色與狀況，栽經接著又說出大家比較常用的「마상」也就是「內心很受傷」的簡略說法，珍榮還跟前輩說，為了要能跟年輕人溝通，學會這些是必要的喔！池晟前輩超溫和，笑說自己學習了新知。



池晟與劇中女主角金玟廷相隔13年繼《New Heart》後再度合作，在拍攝現場也看得出兩人默契十足。兩人在劇中對立，也都擁有各自的霸氣成分，不過正式拍攝前是笑聲不斷，金玟廷因劇情需要必須強吻池晟，還要拿針筒用力戳他，兩人正式開拍前排練多次，池晟還很調皮一直閃躲，相當有趣。



劇中還有很多場面池晟與珍榮發生肢體衝突，可以看到珍榮的反應很棒，被池晟一推就飛得超遠，前輩頻頻大稱讚，但珍榮小聲回答：「哥的力氣也不小…」其實是兩人默契十足，池晟還不時擔心撞到桌子的珍榮會不會很痛，都會上前給他呼呼，而且還考量到兩人扭打會揮汗如雨，幫珍榮在臉上噴了一些水，池晟真的好會照顧人喔！







照片：tvN《惡魔法官》花絮截圖

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