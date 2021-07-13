吕珍九＆文佳煐有望搭挡tvN爱情喜剧《Link》！都是童星出道的他们，以前就曾合作过～

tvN新剧《Link：尽情吃、用力爱》（音：링크 : 먹고 사랑하라, 죽이게）讲述突然有一天能够共享到一个女人感情的男人，一起感受她所有的喜悦、悲伤和痛苦的故事，是一部奇幻爱情喜剧。

今日（13日）吕珍九的所属社表示：「吕珍九收到了《Link》出演提案，正在积极讨论中。」据悉，他有望饰演性感主厨「尹继勋」一角，在双胞胎妹妹离奇失踪的小区开餐厅，作为米其林星级饭店当红主厨，以性感的外貌深受客人喜欢。有一天他遇到一个入侵他感情的女人，生活发生了变化



女主角则是文佳煐收到出演提案，她有望饰演「卢多贤」一角，没有男人缘的卢多贤，偶然与住对面的男人尹继勋相遇，知道他未经允许共享自己的感情后，才明白两人有著从未得知的巨大缘分。



而两人都是童星出道，曾在2009年出演过《自鸣鼓》，这次是否会一起合作，也备受期待。



另外，《Link》由《记得你》、《奇怪的搭档》权基瑛编剧执笔，导演则是在《记得你》里和他合作过的卢尚勋导演。

（图： Keyeast、Janus Entertainment、The qoo）

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