呂珍九＆文佳煐有望搭擋tvN愛情喜劇《Link》！都是童星出道的他們，以前就曾合作過～

tvN新劇《Link：盡情吃、用力愛》（音：링크 : 먹고 사랑하라, 죽이게）講述突然有一天能夠共享到一個女人感情的男人，一起感受她所有的喜悅、悲傷和痛苦的故事，是一部奇幻愛情喜劇。

今日（13日）呂珍九的所屬社表示：「呂珍九收到了《Link》出演提案，正在積極討論中。」據悉，他有望飾演性感主廚「尹繼勛」一角，在雙胞胎妹妹離奇失蹤的小區開餐廳，作為米其林星級飯店當紅主廚，以性感的外貌深受客人喜歡。有一天他遇到一個入侵他感情的女人，生活發生了變化



女主角則是文佳煐收到出演提案，她有望飾演「盧多賢」一角，沒有男人緣的盧多賢，偶然與住對面的男人尹繼勛相遇，知道他未經允許共享自己的感情後，才明白兩人有著從未得知的巨大緣分。



而兩人都是童星出道，曾在2009年出演過《自鳴鼓》，這次是否會一起合作，也備受期待。



另外，《Link》由《記得你》、《奇怪的搭檔》權基瑛編劇執筆，導演則是在《記得你》里和他合作過的盧尚勳導演。

（圖： Keyeast、Janus Entertainment、The qoo）

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